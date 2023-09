US-Konkursrichter John Dorsey genehmigte den Vorschlag von FTX bei einer Anhörung am Mittwoch in Wilmington. FTX darf demnach Kryptowährungen im Wert von bis zu 100 Millionen Dollar pro Woche veräussern. Bei Zustimmung des Gläubigerausschusses könnte das Tempo auch auf 200 Millionen Dollar pro Woche erhöht werden. FTX verfügt nach eigenen Angaben über 3,4 Milliarden Dollar in Kryptowährungen, darunter 1,16 Milliarden Dollar in Solana, 560 Millionen Dollar in Bitcoin und 192 Millionen Dollar in Ether.