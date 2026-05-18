Im Tarifkonflikt beim südkoreanischen Technologiekonzern Samsung Electronics hat ein Gericht einem Antrag des Unternehmens auf eine einstweilige Verfügung gegen den geplanten Streik teilweise stattgegeben. Der Geschäftsbetrieb müsse auf einem normalen Niveau aufrechterhalten werden, berichtete die Nachrichtenagentur ‌Yonhap ⁠am Montag unter Berufung auf das Gericht. Der weltgrösste Speicherchip-Hersteller und die Gewerkschaft des Unternehmens sollen am Montag ihre Tarifverhandlungen unter ⁠staatlicher Vermittlung wieder aufnehmen. Ein Gewerkschaftsführer sagte vor dem Treffen, man werde sich an den Gesprächen beteiligen. Die Gewerkschaft hatte einen 18-tägigen Streik ab dem ‌21. Mai angekündigt, an dem sich Schätzungen zufolge mehr als 45.000 Beschäftigte beteiligen wollten.