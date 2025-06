Ein italienisches Gericht hat einem Insider zufolge seine Entscheidung über den Einspruch von UniCredit gegen die Regierungsauflagen für die Übernahme des Konkurrenten Banco BPM auf den 9. Juli verschoben. Der Insider sagte zudem, die Bank habe ihren Antrag in der nichtöffentlichen Anhörung am Mittwoch zurückgezogen, um die Gespräche mit dem italienischen Wirtschaftsministerium zu erleichtern. Zu den Regierungsauflagen gehört, dass UniCredit Einlagen und Kredite an russische Kunden innerhalb von neun Monaten einstellen muss.