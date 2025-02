Mit DocMorris versuche eine ausländische Apotheke, auf dem deutschen Markt Fuss zu fassen, indem sie «einen stabilen Strom von Bestellungen» generiere. Szpunar führt aus, dass Patienten, die auf verschreibungspflichtige Arzneimittel angewiesen sind, häufig an chronischen, möglicherweise unheilbaren Krankheiten leiden. Sie seien deshalb über einen längeren Zeitraum auf solche Arzneimittel angewiesen. «Die Apotheken wollen natürlich an diesem lukrativen Markt teilhaben, bei dem ein Rezept oft Teil eines grösseren ‹Abonnements› ist», so Szpunar.