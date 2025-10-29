Die grossen Technologiekonzerne und Cloud-Anbieter werden Schätzungen zufolge im laufenden Jahr insgesamt etwa 400 Milliarden Dollar in den Bau neuer Serverfarmen stecken. Die Firmen begründen dies mit dem exorbitant steigenden Bedarf an Rechenkapazität, der aktuell nicht gedeckt werden könne. Einer der Nutzniesser dieses Booms ist Nvidia. Die Marktkapitalisierung des weltgrössten Anbieters von KI-Hochleistungsprozessoren durchbrach am Mittwoch als erstes Unternehmen die Marke von fünf Billionen Dollar. Damit wird die Firma mehr als dreimal so hoch bewertet wie sämtliche 40 Dax-Unternehmen zusammengerechnet.