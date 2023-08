So freut man sich bei der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) über einen Konzerngewinn von 63,2 Millionen Franken. Das ist ein Plus von 21,1 Prozent. Die Banken verdienen an den höheren Zinsen auf Krediten und Hypotheken einen beträchtlichen Batzen dazu. Bei der BLKB sind die Erträge im Zinsgeschäft um rund 150 Millionen hochgeschossen.