Bilanzstärke als Erfolgsindikator

Der Trend weg von alkoholischen Getränken hat Glasproduzenten zunächst schwer getroffen. Seit rund zwei Jahren befinden sich deren Aktienkurse im Sinkflug. Die Papiere von zwei der drei grössten europäischen Glashersteller sind seit Sommer 2023 zwischen 40 Prozent (Verallia, Frankreich) und 70 Prozent (Gerresheimer, Deutschland) gefallen. Der dritte im Bunde, Vidrala (Spanien), legte im gleichen Zeitraum hingegen knapp 35 Prozent zu - eine Ausnahmeerscheinung.