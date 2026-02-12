«Der Streik läuft, wie wir es erwartet haben», sagte Ufo-Tarifexperte Harry Jaeger am Frankfurter Flughafen. Am grössten deutschen Drehkreuz waren heute hunderte Starts und Landungen der Lufthansa gestrichen. Einzelne Flüge gingen an Ziele in Europa und Übersee. Das Unternehmen nannte aber am Morgen keine exakten Zahlen. An den Umbuchungsschaltern der Lufthansa bildeten sich längere Schlangen.