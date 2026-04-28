Wie andere chinesische Autobauer versucht auch BYD, die Schwäche auf dem Heimatmarkt durch höhere Exporte ​wettzumachen. Vincent ​Sun, Analyst beim ⁠Finanzdienstleister Morningstar, sagt für das laufende Jahr ​ein Exportplus von ⁠25 bis 30 Prozent voraus. Das Unternehmen selbst setzte ‌sich zum Ziel, 1,5 Millionen Fahrzeuge im Ausland zu verkaufen, was einem Anstieg um 40 Prozent verglichen ‌mit 2025 entspräche.