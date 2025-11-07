Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sank von Juli bis September gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 40 Prozent auf 716 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Der Umsatz verringerte sich etwa im gleichen Ausmass wie der Absatz um 14 Prozent auf 10,6 Milliarden Euro. Die Zahlen lagen unter der vom Unternehmen erhobenen Analystenprognose von 11,6 Milliarden Euro Umsatz und 729 Millionen Euro Betriebsergebnis. «Die Unternehmensperformance wurde durch anhaltende Belastungen auf dem nordamerikanischen Lkw-Markt gedämpft, wo sich Kunden angesichts eines sehr schwachen Frachtumfelds und ausstehender regulatorischer Klarheit weiterhin zurückhaltend zeigen», erklärte der Dax-Konzern.