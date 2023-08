"Die Schlüsselfrage ist, ob das Unternehmen schnell wieder auf den mittelfristigen Wachstumstrend einschwenkt", kommentierten die Analysten von JPMorgan. Der Vorstand schrieb in einem Brief an die Aktionäre, das Wachstum sei in einigen Regionen schwächer ausgefallen als gedacht. "Das war der Fall in Nordamerika (...), das in den vergangenen Jahren ein zunehmend wichtiger Umsatzträger war." Adyen wickelt Zahlungen für die wichtigsten Online-Plattformen von Netflix bis Spotify ab, muss sich dort vor allem in den USA aber zunehmender Konkurrenz von Stripe, Fiserv und PayPal erwehren.