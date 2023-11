Wie schwierig es ist, den Eintrittszeitpunkt einer Rezession zu bestimmen, schrieb der Macro-Stratege Alfonso Peccatiello, Gründer von The Macro Compass, in seinem Blog vor Wochenfrist. Er habe den positiven Einfluss der US-Budgetdefizits auf die Konjunktur weitgehend unterschätzt und die Verschuldung des privaten Sektors zu wenig berücksichtigt. Bisher ging er von einer Rezession im Sommer 2023 aus. Es fühle sich nun etwas komisch an, immer noch mit einem Abschwung zu rechnen, obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass dies eintritt, inzwischen grösser und nicht geringer geworden ist. Die Märkte können zuweilen hart zu den Investoren sein, erklärte Peccatiello weiter.