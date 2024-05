Typische Preistreiber haben gefehlt

In den letzten Monaten wurde der Markt nicht so stark wie üblich von den typischen Preistreibern wie den US-Realzinsen, dem US-Dollar oder den Kapitalflüssen bei börsengehandelten Goldfonds beeinflusst - was historisch betrachtet eher ungewöhnlich ist. Der Goldpreis ist dieses Jahr um 13 Prozent gestiegen, was auf Käufe von Zentralbanken, eine starke Nachfrage in Asien sowie die Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten zurückzuführen ist: Gold gilt in Krisenzeiten als sicherer Hafen.