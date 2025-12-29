Nachdem der Goldpreis in der Nacht zum Montag nur knapp ein Rekordhoch verfehlt hatte, setzten auch beim gelben Edelmetall Gewinnmitnahmen ein. Von einem Hoch bei 4.549 Dollar rutschte die Notierung für eine Unze am Nachmittag bis auf 4.366 Dollar. Ähnlich wie beim Silber zeigten sich auch beim Gold kräftige Gewinnmitnahmen, die durch ein vergleichsweise geringes Handelsvolumen kurz vor dem Jahresende verstärkt wurden.