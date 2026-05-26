Der Schweizer Elektronikkonzern LEM prüft angesichts eines gestiegenen Interesses von ‌Investoren ⁠strategische Optionen, die den Unternehmenswert langfristig steigern ⁠sollen. Der Prozess befinde sich in einem frühen ‌Stadium, eine Entscheidung sei ‌noch nicht gefallen, teilte ​die Firma am Dienstag mit. Es gebe keine Garantie, dass die Prüfung zu einer Transaktion führen werde.