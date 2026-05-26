Der Schweizer Elektronikkonzern LEM prüft angesichts eines gestiegenen Interesses von Investoren strategische Optionen, die den Unternehmenswert langfristig steigern sollen. Der Prozess befinde sich in einem frühen Stadium, eine Entscheidung sei noch nicht gefallen, teilte die Firma am Dienstag mit. Es gebe keine Garantie, dass die Prüfung zu einer Transaktion führen werde.
Im abgelaufenen Bilanzjahr 2025/26 schnellte der Betriebsgewinn (Ebit) um 29,2 Prozent auf 24,4 Millionen Franken, wie LEM weiter mitteilte. Die Marge verbesserte sich auf 8,5 Prozent. Der Umsatz sank jedoch wegen negativer Währungseffekte um 6,3 Prozent auf 287,7 Millionen Franken. Währungsbereinigt blieb er mit einem Minus von 0,2 Prozent nahezu stabil.
Das Unternehmen führte die Entwicklung auf erfolgreich umgesetzte Preisanhebungen und ein Sparprogramm zurück. Für die Zukunft setzt LEM auf eine steigende Nachfrage von Kunden aus dem Bereich Rechenzentren.
(Reuters)