Der Schweizer Elektronikkonzern LEM prüft angesichts eines gestiegenen Interesses von ‌Investoren ⁠strategische Optionen, die den Unternehmenswert langfristig steigern ⁠sollen. Der Prozess befinde sich in einem frühen ‌Stadium, eine Entscheidung sei ‌noch nicht gefallen, teilte ​die Firma am Dienstag mit. Es gebe keine Garantie, dass die Prüfung zu einer Transaktion führen werde.

Im abgelaufenen Bilanzjahr ‌2025/26 schnellte der Betriebsgewinn (Ebit) um 29,2 Prozent auf 24,4 Millionen Franken, wie LEM weiter ​mitteilte. Die Marge verbesserte ​sich auf 8,5 Prozent. Der ​Umsatz sank jedoch wegen negativer Währungseffekte um ‌6,3 Prozent auf 287,7 Millionen Franken. Währungsbereinigt blieb er mit einem Minus von 0,2 ​Prozent ​nahezu stabil. ⁠

Das Unternehmen führte die Entwicklung ​auf erfolgreich umgesetzte Preisanhebungen ⁠und ein Sparprogramm zurück. Für die ‌Zukunft setzt LEM auf eine steigende Nachfrage von Kunden aus dem Bereich ‌Rechenzentren.

(Reuters)