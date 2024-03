Damit hat sich die Kluft zwischen dem französischen Unternehmen und seinen stärkeren Konkurrenten wie LVMH, Prada, Richemont und Swatch weiter vergrössert, schrieben die Analysten von Vital Knowledge in einer Mitteilung gemäss der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die in New York gehandelten Kering-Titel fallen am Dienstag im frühen europäischen Handel um 15 Prozent.