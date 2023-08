Aktuell kostet die DocMorris-Aktie gut 63 Franken, was einer Steigerung um 147 Prozent seit Jahresbeginn entspricht. Im Januar startete die Aktie noch bei 29 Franken, bevor sie Anfang Februar auf 53 Franken kletterte, als in einer Nacht-und-Nebel-Aktion das Schweizer Geschäft an die Migros verkauft wurde. Bis Juni sank der Titel jedoch wieder auf 29 Franken. Erst eine Mitteilung des deutschen Gesundheitsministers zur erstmaligen Einführung von E-Rezepten läutete danach das neuste Aufbäumen der Aktie ein.