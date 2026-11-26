Die Glarner Kantonalbank (GLKB) hat sich neue Ziele gegeben. So soll das Verhältnis der Kosten zu den Einnahmen, die sogenannte Cost-Income-Ratio, im Jahr 2030 nur noch bei maximal 60 Prozent liegen, wie die Bank am Donnerstag mitteilte. In der nun ablaufenden Strategieperiode 2023 bis 2026 wurde ein Wert von maximal 62 Prozent angepeilt.