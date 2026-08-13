In den ersten sechs Monaten konnte die Bank die Einnahmen deutlich steigern. So erhöhte sich der Betriebsertrag um 11,2 Prozent auf 52,6 Millionen Franken, wie das Institut am Donnerstag in einem Communiqué bekannt gab. Im wichtigen Zinsengeschäft kletterte der Nettoerfolg um 24,1 Prozent auf 36,6 Millionen Franken. Dabei profitierte die Bank von einem markant tieferen Zinsaufwand, der um ein Drittel fiel.