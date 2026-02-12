Starkes Handelsgeschäft

Derweil hat das Institut den Erfolg im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft um 3,1 Prozent auf 17,9 Millionen Franken gesteigert. Dazu habe einerseits das Anlagegeschäft dank höherer Kundenaktivitäten beigetragen, hiess es. Andererseits sei dafür aber auch die Zunahme der verwalteten Vermögen verantwortlich gewesen, so die Bank weiter. Zudem hätten sich sowohl der Kommissionsertrag aus dem Kreditgeschäft als auch das übrige Dienstleistungsgeschäft erfreulich entwickelt. Noch deutlicher stieg der Erfolg aus dem Handelsgeschäft mit 13,5 Prozent auf 18,8 Millionen Franken.