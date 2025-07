Von Januar bis Ende Juni förderte Glencore 343'900 Tonnen Kupfer, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Produktionsbericht hervorgeht. Das sind 26 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang sei in erster Linie auf den geringeren Kupfergehalt und Ausbeutungsmengen in mehreren Minen zurückzuführen, schrieb Glencore.