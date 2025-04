Unsicherheit wegen US-Zöllen

Seit Quartalsende hätten sich die Finanz- und Rohstoffmärkte sehr volatil gezeigt, vor allem im Zuge neuer US-Zollankündigungen. In diesem Umfeld habe das Risikomanagement Priorität, da man stark in komplexe Lieferketten in den USA, China, Europa und Kanada eingebunden sei, teilte Glencore weiter mit.