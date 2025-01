Die Produktion von Kupfer sank im vergangenen Jahr um 6 Prozent auf 951,6 Millionen Tonnen, wie Glencore am Donnerstag im Produktionsbericht bekannt gab. Grund dafür seien die geringe Förderung in den Minen Antapaccay in Peru und Collahuasi in Chile. Zudem war das Bergwerk Mount Isa wegen einer Überschwemmung zeitweise lahmgelegt.