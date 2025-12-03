Kupfergeschäft selbst finanziert

Glencore geht davon aus, dass das Kupfergeschäft die Wachstumsprojekte aus der eigenen Tätigkeit wird finanzieren können. Darüber hinaus sucht das Unternehmen für gewisse Projekte aber auch Partner und Investoren, um die finanziellen und operativen Risiken zu minimieren. So soll das Verhältnis zwischen Wachstum und Ertrag für die Besitzer in den kommenden Jahren in die richtige Balance gebracht werden.