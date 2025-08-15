Der Rückgang im Zinsengeschäft sei stark geprägt gewesen von den Zinssenkungen der SNB, besonders im ersten Quartal. Nach einer nahezu stabilen Entwicklung im Vorjahr fiel er nun um 13,7 Prozent auf 29,5 Millionen Franken. Sowohl die Zinserträge als auch der Zinsaufwand lagen tiefer als im Vorjahreszeitraum.