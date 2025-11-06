Berkshires AA-Ratings und die Möglichkeit, einen höheren Spread als lokale Unternehmen mit vergleichbarer Bonität zu erzielen, haben die Emissionen des Unternehmens in der Vergangenheit zu einigen der grössten Deals auf den Yen-Märkten gemacht. Das in Omaha, Nebraska, ansässige Unternehmen hat seit seinem Debüt 2019 fast 13 Milliarden US-Dollar an Anleihen verkauft und ist damit der grösste ausländische Emittent von Yen-Anleihen in diesem Zeitraum.