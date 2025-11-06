Der vorgeschlagene Verkauf durch das Unternehmen des erfahrenen Investors Warren Buffett würde Berkshire zum zweiten Mal in diesem Jahr an den Yen-Markt zurückbringen und Spekulationen anheizen, dass das Unternehmen über weitere Investitionen in Japan nachdenken könnte.
Der lokale Yen-Anleihemarkt hat in dieser Woche einen Anstieg ausländischer Emissionen verzeichnet, wobei Renault und Slowenien sich darauf vorbereiten, Deals zu platzieren. Das Anleihemandat ist ein weiteres Zeichen dafür, wie ausländische Investoren ihr Interesse an Japan verstärken, wo wichtige Aktienindizes zuletzt wiederholt neue Höchststände erreicht haben.
Berkshire ist einer der grössten Kreditnehmer auf den Yen-Anleihemärkten und sorgt für besondere Aufmerksamkeit aufgrund seiner Beteiligungen an Japans grössten Handelshäusern. «Angesichts dessen, dass Berkshire derzeit eine beträchtliche Menge an Bargeld hält, deutet die Tatsache, dass das Unternehmen Yen-Anleihen begibt, darauf hin, dass es Investitionsmöglichkeiten in Japan sieht – wahrscheinlich fliessen die Mittel in Handelshäuser», sagte Hiroshi Namioka, Chefstratege bei T&D Asset Management.
Die Aktien dieser Unternehmen haben sich mehr als verdreifacht, seit der erfahrene Investor im August 2020 erstmals Beteiligungen an Japans fünf grossen Handelshäusern offengelegt hat. Berkshire begann laut Buffetts diesjährigem Aktionärsbrief bereits 2019 mit dem Erwerb von Anteilen an Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co. und Sumitomo.
Die potenzielle Emission sei ein Zeichen dafür, dass «japanische Handelshäuser aus globaler Perspektive immer noch günstig und unterbewertet sind», was diesen Schritt positiv für die Aktien mache, sagte Namioka von T&D. Sumitomo stieg im Tokioter Handel um 3,8 Prozent, während Mitsui und Itochu rund 3 Prozent zulegten und damit den Topix übertrafen. Die Gewinne bei Itochu wurden durch eine Dividendenerhöhung und einen Aktiensplit beflügelt.
Während Berkshire zugestimmt hatte, seine Beteiligungen unter 10 Prozent der Aktien jedes Unternehmens zu halten, hätten die fünf Firmen angesichts der Annäherung an diese Grenze einer moderaten Anhebung des Limits zugestimmt, fügte er hinzu. «Mit der Zeit werden Sie wahrscheinlich sehen, dass Berkshires Beteiligungen an allen fünf Unternehmen etwas zunehmen», schrieb Buffett dieses Jahr.
Anleiheverkäufe auf Rekordniveau
Die globalen Anleiheverkäufe sind in diesem Jahr auf ein Rekordniveau von rund 6 Billionen US-Dollar gestiegen, da Emittenten die günstigen Marktbedingungen nutzen, um alles zu finanzieren - vom Boom bei Projekten im Bereich künstliche Intelligenz bis hin zu einer Wiederbelebung von Übernahmen.
Berkshires AA-Ratings und die Möglichkeit, einen höheren Spread als lokale Unternehmen mit vergleichbarer Bonität zu erzielen, haben die Emissionen des Unternehmens in der Vergangenheit zu einigen der grössten Deals auf den Yen-Märkten gemacht. Das in Omaha, Nebraska, ansässige Unternehmen hat seit seinem Debüt 2019 fast 13 Milliarden US-Dollar an Anleihen verkauft und ist damit der grösste ausländische Emittent von Yen-Anleihen in diesem Zeitraum.
Die Emissionen ausländischer Kreditnehmer in Yen liegen mit rund 1,8 Billionen Yen auf einem Vierjahrestief, wie von Bloomberg zusammengetragene Daten zeigen. Steigende Zinsen in Japan und die Aussicht auf weitere geldpolitische Straffungen durch die Bank of Japan haben lokale Investoren in diesem Jahr vorsichtig werden lassen, wenn es darum geht, Unternehmensanleihen aufzukaufen.
Für Berkshires jüngste geplante Emission «wird der wichtigste Fokuspunkt der Gesamtumfang der Ausgabe sein», sagte Haruyasu Kato, Fondsmanager bei Asset Management One, und fügte hinzu, «dass sie als Lackmustest dienen wird, um die Anlegerstimmung und die verfügbaren Mittel im gesamten Yen-Kreditmarkt zu beurteilen.»
(Bloomberg)