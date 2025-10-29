Die Kürzungen seien «eine Reaktion auf die kurzfristig langsamere Einführung von E-Autos und ein sich wandelndes regulatorisches Umfeld», erklärte GM. Viele Autobauer in den USA fahren ihre ambitionierten Pläne für E-Autos zurück. Grund ist ein erwarteter Einbruch der Nachfrage nach dem Auslaufen einer staatlichen Kaufprämie von 7500 Dollar. Einige Manager und Analysten gehen davon aus, dass sich die Verkaufszahlen, die im Sommer noch mehr als zehn Prozent des gesamten US-Automarktes ausmachten, in den kommenden Monaten halbieren könnten. Auch Nissan und der Jeep-Hersteller Stellantis haben bereits Pläne für künftige Elektromodelle gestrichen.