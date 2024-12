Unfall schlug Cruise aus der Spur

Im Herbst 2023 fand die Expansion ein abruptes Ende nach einem Unfall in San Francisco. Eine Frau wurde an einer Kreuzung von einem Auto mit einem Menschen am Steuer angefahren und vor einen fahrerlosen Cruise-Wagen geschleudert. Das Robotaxi konnte nicht mehr bremsen und die Frau wurde darunter eingeklemmt. Die Software bekam das jedoch nicht mit - und liess den Wagen an den Strassenrand fahren. Die Frau wurde rund sechs Meter unter dem Fahrzeug mitgeschleift.