Nachfrage der Zentralbanken ist breit diversifiziert

Eines der wichtigsten Erkenntnisse aus dem am Mittwoch freigegebenen Jahresausblick des World Gold Council ist die Vielzahl von Zentralbanken, welche als Käufer auftritt. «Die Zentralbanken sind seit 15 Jahren auf Nettobasis Käufer am Goldmarkt. Besonders hervorzuheben sind in diesem Jahr die Zentralbank von Polen, der Türkei oder Indien. Aber auch China hat nach einer Pause wieder Käufe getätigt.. Andere Länder wie die tschechische Republik, Irak oder Ungarn meldeten in den letzten Monaten ebenfalls einen Anstieg der Goldbestände», so der Experte des WGC.