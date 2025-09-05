Sowohl Gold als auch Silber haben sich in den letzten drei Jahren im Wert mehr als verdoppelt, wobei zunehmende Risiken in Geopolitik, Wirtschaft und Welthandel die Nachfrage nach sicheren Anlagen antreiben. Die Eskalation der Angriffe von US-Präsident Donald Trump gegen die Fed in diesem Jahr hat die Sorgen um ihre Unabhängigkeit verstärkt.