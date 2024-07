«Gold befindet sich in einer erstklassigen Position für eine Rallye», so Gregory Shearer, Analyst bei JPMorgan. Geopolitische Spannungen, das wachsende US-Defizit, die Diversifizierung der Reservebanken und die Inflationsabsicherung haben die Edelmetallpreise in die Höhe getrieben. Und: «Diese Faktoren werden wahrscheinlich anhalten.» Sie könnten durch einen republikanischen Wahlerfolg noch verstärkt werden, so der Experte.