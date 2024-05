Beim Konsum: Was sind die weiteren geografischen Unterschiede?

Der Schmuckverbrauch war im ersten Quartal uneinheitlich. Im Januar und Februar waren die Goldpreise stabil, was die Nachfrage auf vielen der preissensiblen asiatischen Märkte - einschliesslich der beiden "Schmuckriesen“ China und Indien - anregte. Doch der drastische Preisanstieg im März dämpfte die Nachfrage in weiten Teilen der Region. In den USA und Europa war die Nachfrage im Jahresvergleich leicht rückläufig, was weitgehend auf die Auswirkungen der höheren Goldpreise in diesem Zeitraum zurückzuführen ist. Weltweit war die Nachfrage um 2 Prozent niedriger als im ersten Quartal des vergangenen Jahres, was angesichts des Preisanstiegs ein recht robustes Ergebnis ist.