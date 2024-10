Die Märkte konzentrieren sich auf die zunehmend angespannten geopolitischen Entwicklungen, nachdem Israel den Hamas-Führer Yahya Sinwar, den Architekten des Angriffs der palästinensischen Gruppe auf Südisrael, der einen jahrelangen Krieg im Gazastreifen ausgelöst hat, getötet hat. Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte, Israel werde so lange kämpfen, bis alle im vergangenen Jahr von der Hamas entführten Geiseln frei sind, während US-Präsident Joe Biden erklärte, es sei an der Zeit, den Krieg zu beenden. In Zeiten geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheit suchen Anleger in der Regel Sicherheit in Gold.