Im neuen Jahr hat sich Gold hauptsächlich wegen der vielen geopolitischen Krisenherde wie der Lage im Iran und zuletzt den Zoll-Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen einige europäische Staaten, um seinen Anspruch auf Grönland durchzusetzen, bereits um mehr als neun Prozent verteuert. Gold war bereits im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen. Der Preis war um 65 Prozent gestiegen und damit so stark wie seit 1979 nicht mehr.