Auch für Hans Peter Schmidlin, Rohstoff-Analyst und Investment Advisor bei der Basler Kantonalbank und der Bank Cler, hat die reale Marktrendite derzeit einen geringeren Einfluss auf den Goldpreis, und die Erwartungen an Zinssenkungen sind grundsätzlich nur «Daily Market Noise». «Das Vertrauen in die eigene Währung spielt bei der Preisbildung eine dominante Rolle. Vertrauen in die eigene Währung bedeutet auch Vertrauen in die eigene Regierung - insbesondere beim Dollarpreis und den USA sind wir an einem sehr aktuellen und spannenden Moment angekommen.»