Im bisherigen Jahresverlauf zog der Goldpreis um rund 50 Prozent an - das Edelmetall steuert damit auf den stärksten Jahresanstieg seit 1979 zu. Gold legte seit Ende 2024 deutlich mehr als viele andere Anlageklassen zu. So verteuerte sich etwa der Bitcoin, die älteste und bekannteste Digitalwährung, seit Ende 2024 nur um etwas mehr als 30 Prozent. Der Dax , der Leitindex für den deutschen Aktienmarkt, konnte im bisherigen Jahresverlauf rund 22 Prozent zulegen.