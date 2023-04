Eine Bank, zwei unterschiedliche Meinungen

Der Experte geht davon aus, dass sich die Probleme im US-Bankensektor auf ein paar wenige Regionalbanken beschränken und deren Probleme firmenspezifischer Natur sind. Er glaubt deshalb nicht an ein Übergreifen auf die ganze Branche. Ähnlich verhält es sich seines Erachtens mit der Rettung der Credit Suisse durch die UBS. Bekanntlich habe die Grossbank in den vergangenen Jahren mit zahlreichen hausgemachten Problemen zu kämpfen gehabt. Genau aus diesem Grund hält man die Hoffnung auf einen geldpolitischen Kurswechsel bei der US-Notenbank für übertrieben. Dasselbe gilt eben auch für die Flucht der Anleger in US-Staatsanleihen sowie in die Edelmetalle.