In der Nacht auf Donnerstag stieg das Edelmetall in London zeitweise bis auf 2304 US-Dollar je Feinunze (rund 31,1 Gramm). Rückenwind liefert weiterhin, die Aussicht auf Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) in diesem Jahr. Zudem kaufen Zentralbanken insgesamt weiterhin das Edelmetall. Am Morgen hielt sich der Goldpreis bei etwa 2294 Dollar.