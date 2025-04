In der Nacht zum Dienstag stieg der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bis auf knapp 3'495 Dollar. Zuletzt gab Gold einen Teil der Gewinne ab, kostete aber am Dienstagmorgen mit 3'483 Dollar aber immer noch knapp zwei Prozent mehr als am Vorabend. Am Montag hatte der Goldpreis knapp drei Prozent zugelegt.