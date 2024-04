Der Goldpreis hat am Dienstag erneut einen Rekordstand erreicht. Am Vormittag stieg der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) in London bis auf 2266,85 US-Dollar. Dort hat er inzwischen den dritten Tag in Folge einen Rekordstand erreicht. Im frühen Handel hatte Gold noch knapp unter 2250 Dollar notiert. Der neue Rekord liegt knapp über dem am Vortag erreichten Hoch.