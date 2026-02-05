Zurückgezogenheit als Stärke

Bian erlangte in Chinas Terminmärkten Bekanntheit durch aggressive Wetten auf steigende Goldpreise, die vor fast vier Jahren begannen. Er gehört zu einer kleinen Gruppe prägender Persönlichkeiten, die den Rohstoffhandel seit dem wirtschaftlichen Boom vor mehr als zwei Jahrzehnten dominieren. Anders als viele seiner Mitstreiter hebt er sich durch seine Zurückgezogenheit hervor - und durch die treue Anhängerschaft, die seine Überlegungen zur Investmentphilosophie im Internet verfolgen.