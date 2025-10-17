Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) zog im frühen Handel am Freitag um bis zu 1,2 Prozent auf fast 4'380 US-Dollar an. Auch in Euro gerechnet kletterte der Goldpreis auf ein Rekordhoch. Hier wurde ein Höchstwert von 3'744 Euro erreicht - zum Franken stieg das gelbe Edelmetall über die Marke von 110'000 Franken. In Dollar gerechnet erreichte das Edelmetall den fünften Tag in Folge ein Rekordhoch. Innerhalb von 15 Handelstagen war es damit der elfte Tag mit einem Höchststand.