Auch Platin ist am Mittwoch stark gestiegen – um 4 Prozent – und überschritt damit erstmals seit Beginn der Bloomberg-Datenerhebung im Jahr 1987 die Marke von 2.300 Dollar je Unze. Getragen von einem knappen Angebot und historisch hohen Finanzierungskosten, legte das Metall, das in der Automobil- und Schmuckindustrie Verwendung findet, bereits den zehnten Handelstag in Folge zu. Das ist die längste Gewinnserie seit 2017. Platin hat in diesem Jahr nahezu 160 Prozent zugelegt, was laut Bloomberg-Daten der grösste jährliche Anstieg ist.