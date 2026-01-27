Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) kletterte im späten Handel um bis zu knapp vier Prozent auf 5.187 Dollar. Damit legte der Goldpreis in den ersten Wochen des Jahres bereits wieder um ein Fünftel zu, nachdem er im vergangenen Jahr um 65 Prozent gestiegen war. Trump sagte am Dienstagabend, dass er wegen des aktuellen Dollar-Rückgangs nicht besorgt sei. Der Dollar gab daraufhin kräftig nach. Da Gold überwiegend in der US-Währung gehandelt wird, führen fallende Dollar-Notierungen meist zu Gewinnen am Goldmarkt. Die Abwertung der US-Währung macht Gold für Anleger, die in anderen Währungen wie dem Euro rechnen, lukrativer.