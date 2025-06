Der rasante Anstieg des Goldpreises, seit Ende 2022 hat dieser sich verdoppelt, wurde zum Teil durch Käufe der Zentralbanken befeuert. Staatliche Institutionen haben in den letzten drei Jahren mehr als 1'000 Tonnen pro Jahr gekauft - doppelt so viel wie ihr durchschnittliches Kauftempo vor 2022. Ihre Bestände sind jetzt wieder auf dem Niveau, das zuletzt in den späten 1970er-Jahren erreicht wurde.