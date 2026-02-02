Sobald nun das - bildhaft gesprochen - kühlende Gewitter über den zuletzt aufgeheizten Edelmetallmarkt hinweggezogen ist, treten die Fundamentaltrends wieder stärker in den Vordergrund, namentlich: Zentralbanken, die Gold kaufen, um sich weniger abhängig vom Dollar zu machen. Zudem: Die geopolitischen Unsicherheiten, die bislang teilweise von der Zollpolitik, dem Eingriff in Venezuela und den Avancen auf Grönland der USA ausgelöst wurden - wie sie aber durch den Krieg in der Ukraine und den Konflikten im Nahen Osten auch schon bestanden.