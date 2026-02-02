Für den Anlage-Experten Jurus Arthur von Oddo BHF wiederum stellte die Ernennung von Warsh eine «viel tiefere Zäsur dar als ein blosser Wechsel an der Spitze des Fed». Warsh sei nicht nur ein Inflationsfalke, sondern ein Reformer der geldpolitischen Governance. Vor allem plädiere er für eine engere operative Verzahnung zwischen Fed und Finanzministerium. «Geldpolitik wird damit nicht mehr als Gegengewicht zur Politik verstanden, sondern als integriertes Instrument der wirtschaftspolitischen Strategie der Exekutive.»