Dabei sei vor allem zu betonen, dass Edelmetalle nicht nur Renditen stabilisieren, sondern vor allem die Handlungsfähigkeit in volatilen Marktphasen sichern würden. Sollten die Edelmetallpreise also wieder fallen oder Aktien weiter korrigieren, könne auf Anlegerseite entsprechend reagiert werden, so Hens, der die Studie im Auftrag der Bank von Roll erstellte.