Nach den Gewinnen an den ersten beiden Handelstagen des Jahres ging es mit den Kursen für die beiden Edelmetalle auch am Dienstag weiter nach oben. So kletterte der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) im frühen Handel um bis zu 0,6 Prozent auf 4.474 Dollar. Das Niveau konnte Gold nicht ganz halten; um circa 7 Uhr kostete eine Feinunze 4.456 Dollar, damit aber immer noch etwas mehr als am Vortag.