Einem breiten Publikum unzugänglich blieben die Münzen lange Zeit auf ausdrücklichen Wunsch von Lars Emil Bruun, der im November 1923 starb. In seinem Testament hielt er fest, dass seine Sammlung ein Jahrhundert lang als Reserve für die königlich-dänische Münz- und Medaillensammlung aufbewahrt werden solle. «Sollte sie durch Feuer weitgehend zerstört oder durch Diebstahl oder ein ähnliches Ereignis verloren gehen, soll meine Sammlung dem Staat als Geschenk angeboten werden», hielt Bruun fest. Sein Wille war 2023 so weit erfüllt, dass die Münzen versteigert werden können, und zwar in einer Reihe von Auktionen, die sich über mehrere Jahre hinweg verteilen. Der Erlös soll an die Nachkommen Bruuns gehen.